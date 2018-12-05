桃園市後棟行政大樓「拉皮」 竟然要花3.2億元

2018-12-05 20:19

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府行政大樓後棟大樓出現壁磚掉落情形，市府秘書處評估拉皮要3.2億元費用，將分明、後兩年編列預算維修，明年編列6247萬元，其它預算則在後年編列；市議會今天審查秘書處預算，議員林政賢認為3.2億元已經可以買棟大樓，只拉皮太誇張，大會最後還是擱置該預算。

秘書處長顏子傑解釋，今年15、16樓維修只是進行緊急防水工程，而工務局委託顧問公司評估，行政大樓後棟採用二丁掛方式，沒有辦法局部更換，只能整片牆面修復，所以費用較高。

工務局新工處長陳智仁則說明，整個拉皮費用約2.8億元，連同設計、管理監造費用大約3.2億元，但這部分是考量施工時，往室內約1公尺範圍的天花板、地板會因施工受到影響，如今市府找到更新穎施工方式，不會影響內部設施，因此整個費用還可以再節省3000萬元，總費用約2.9億元。

陳智仁表示，行政大樓後棟大樓屬於鋼骨結構，鋼骨和二丁掛之間有二次構件，今年有部分二丁掛掉落，主要原因是二次構件生銹，由於行政大樓後棟大樓已經有20多年時間，也會趁此機會將二次構件全面更換，而後棟大樓除拉皮外，還要進行防水、周邊人行道改善工程，另拉皮是採可開窗、透氣帷幕，也能符合現代化建築概念。

林政賢說，後棟大樓的15、16樓問題今年才修復完畢，目前外觀也很正常，且秘書處為了安全，也在大樓周邊興建遮雨棚，整個大樓狀況很安全，編列要3.2億元預算只為了拉皮，實在太誇張，況且未來行政園區要陸續興建，花這麼多錢在大樓拉皮上實在划不來。

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