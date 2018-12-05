彰化縣議長、副議長「謝許配」拚連任 「許張配」破局

2018-12-05 19:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨在彰化縣拿下全面執政，即將舉行議會議長、副議長選舉，國民黨推出現任搭檔議長謝典霖、副議長許原龍的「謝許配」尋求連任，民進黨傾向自己投自己，選前傳聞有一股地方勢力運作，想推許原龍和員林市長回鍋縣議員的張錦昆，以「許張配」來推翻「謝許配」，但張錦昆選後已表明沒有參選副議長規劃，「許張配」宣告破局。

12月25日下屆縣長就職，彰化縣政府換國民黨執政，縣議會54席次中，國民黨28席、無黨籍13席、民進黨12席、時代力量1席，國民黨成為議會最大黨，相對掌握議長、副議長布局優勢。

全縣第二高票當選縣議員的無黨籍張瀚天曾表明，在無適當人選下，有意角逐副議長寶座，不過，在藍軍推出「謝許配」幾乎成定局，張瀚天參選動作轉趨保守。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，國民黨會由謝典霖、許原龍搭檔爭取連任。

據了解，選前藍軍人士中，傳聞有一派勢力積極運作，想推出副議長許原龍、員林市回鍋縣議員的張錦昆競逐議長、副議長，企圖挑戰彰化政壇有「南霸天」之稱的謝典霖家族勢力，傳聞甚囂塵上。但選後情勢轉變，國民黨豪奪選票，張錦昆有意更上一層樓，極可能轉向2年後立委選舉，張錦昆也表明個人沒有競逐副議長的規劃，「許張配」形同「解體」。

蟬聯4屆縣議員的謝典霖，連任3屆議長，這次爭取4連霸；許原龍連任5屆議員，做了2屆副議長，再與謝典霖搭檔，力拚副議長3連任。

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