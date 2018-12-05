韓國瑜「指定議長不准跑票」 時力批：想在高雄當韓皇帝？

2018-12-05 18:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對身兼國民黨高市黨部主委的準高雄市長韓國瑜放話，黨籍議員若在正副議長選舉中跑票，將開除黨籍，且6年內不得再入黨﹔時代力量高雄黨部今聲明譴責，直言市長指定議長，是哪門子的民主素養！

時力批評，韓國瑜還沒上任，從教育局長、原民局長選才過程一再出槌，現在連「指定議長不准跑票」這種毫無民主概念的話都能輕易出口，想詢問國民黨的韓市長，請問是要在高雄當韓皇帝？還是要把全高雄市民的高雄市政府、變成是國民黨分官封爵、論功行賞的一黨之利？

時力認為，高雄市議員職責所在，是在替全體高雄市民把關、推動市政，避免政策失速分贓，罔顧市民權益和高雄市發展，結果一個堂堂高雄市長都還沒上任，就先指定好自己的「監督團隊」，荒唐至極。

時代力量高雄黨部宣示將超越藍綠，推出真正監督的議長、副議長第三種選擇，呼籲議員的議長票投時代力量林于凱、副議長票請投時代力量黃捷，讓真正能將市民意見帶入議會，真正能站在市民立場的時代力量市議員，成為關鍵的監督力量，全力改變高雄市議會。

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