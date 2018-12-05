段宜康：蔡英文若選不贏 民進黨沒有人能贏

2018-12-05 18:40

〔中央社〕民進黨新潮流系前總召段宜康今天表示，有一說新系逼宮讓行政院長賴清德選2020年的總統，這是完全不可能的事、笑話；假如蔡英文選不贏，民進黨沒有第二人選得贏，新系沒有那麼天真，想取而代之。

民進黨九合一選舉挫敗，被視為新潮流系的蔡其昌日前說，行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊將在適當時間點再度請辭，被解讀為新系逼宮、與蔡英文切割。

段宜康下午接受中央社訪問駁斥逼宮說，「逼總統下台嗎？當然不可能。」段宜康說，陳菊與賴清德第一時間請辭被慰留，外界批評戀棧、不負責任；立法院長蘇嘉全想要承擔、辭立法院長參選黨主席，這是很大的犧牲也被罵。

他表示，日前他判斷賴清德不會留任太久，這樣也被罵，賴清德留或不留都要被罵，這個邏輯很奇怪。

段宜康說，有一種說法指逼宮是為了讓賴清德參選2020年的總統，聽起來好像言之成理，但細想完全是不可能的事情，因為賴清德、陳菊與總統蔡英文是命運共同體，中央執政敗選責任在行政院長，所以說「小英不選，讓賴清德選，這不是笑話」。

「2020總統選舉，假如蔡英文選不贏的話，民進黨沒有第二人選得贏，我們（新潮流系）沒有那麼天真想要取而代之」段宜康說，逼宮是要更大的位置，現在有比行政院長還要大的位置嗎？這是另外一個笑話。

段宜康表示，比較遺憾的是敗選後，黨內沒有找出新的方向，黨內鬥爭對象循慣例就是新潮流，新潮流要擔責任也應該，新系賴清德擔任行政院長、陳菊也被重用，既然沒有把總統輔佐好，九合一選舉大敗就該換人。

他說，新系不會反對陳菊、賴清德離開，如果兩人要留下來就要拿出留下來的樣子，應該要有一個新的方向與說法，留下來不能是「不得不、要給總統溫暖、相互取暖、讓總統覺得安全兩人留下來不會挑戰她」等等理由，都很荒唐。

段宜康表示，如果擔心外界會認為賴清德、陳菊兩人離開執政團隊，是為了要跳船、要切割而選擇留下來，這都不對，兩人如果要留下來必須展現新的面貌，讓人民看到行政院長做了檢討、知道執政問題出在哪裡，剩下一年多的時間，打算要做什麼，這才是當務之急。

他表示，如果沒有自信展現新方向，不要一直占著位置，新系也沒有開會要求賴清德與陳菊下來，他也說，賴清德不會選2020，賴清德決定接任行政院長時，態度就很清楚，絕對不會與小英競爭2020，兩人命運綁在一起，根本不會有競爭的問題。

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