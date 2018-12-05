館長怒切割韓國瑜「以後與我無關」！韓陣營回應了

「館長」陳之漢今在直播中怒和韓國瑜切割，直言「從今爾後韓國瑜殺人放火與小弟無關」。（圖翻攝自飆悍臉書）

2018-12-05 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人「館長」陳之漢不滿韓國瑜當選高雄市長後，竟將任命曾涉嫌吸金4000萬元的前原住民議員林國權，來擔任原民會主委，今（5）日在臉書直播中表態要和韓切割，「從今爾後韓國瑜殺人放火與小弟無關。」對此韓陣營悉知後，則僅簡短回應「館長意見我們尊重」。

館長今在直播中一改選前支持韓國瑜的態度，直言「從今爾後，韓國瑜殺人放火與小弟無關」，並再次強調「從今爾後，韓國瑜他要選誰，他要做什麼事，他要做甚麼政策，不要再問館長。」而原因是在於，他受不了「韓粉都說他是靠韓國瑜來讓自己紅，韓粉都說韓總沒做錯，韓粉都說館長現在不紅了，所以要巴著韓國瑜貪官位」，害他現在連表達自己意見，都會遭到非議。

館長強調，「每一個人民都有監督政治人物的權利和義務」，而他想做的就是好好盡到人民監督的責任，並非向網友說的，他找韓國瑜來做直播，捧紅韓國瑜，卻不能批評韓國瑜，「我們是有社會責任的」。

不過對此，韓國瑜陣營中、即將接手高雄市新聞局長的王淺秋則低調回應，「館長意見我們尊重，沒有評論」。

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