賴峰偉宣布11日去北京 選後首位赴中藍縣市長當選人

賴峰偉確定要去中國，成為今年九合一選舉後首位赴中的藍營縣市長當選人。（記者劉禹慶攝）

2018-12-05 18:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長當選人賴峰偉，今日參加「大陸委員會、招你來作夥」地方鄉親座談會時，公開宣布12月11日將前往中國北京，洽談澎湖與中國直航、魚貨及特產、觀光行銷等事宜，成為九合一選舉後首位赴中的藍營縣市長當選人。

大陸委員會今日在國立澎湖科技大學國際會議廳，舉行鄉親座談會，列席貴賓包括陸委會副主委邱垂正、海基會副秘書長管安露、澎科大校長翁進坪、行銷與物流管理系主任楊崇正等人，其中最受矚目的是澎湖縣長當選人賴峰偉，也偕同賴指定的副縣長許智富出席，果然賴在致詞時語出驚人。

賴峰偉表示，2002年擔任澎湖縣長時，就推動澎湖與中國泉州的宗教直航，帶領媽祖信徒進行首次的兩岸破冰之旅；此次選戰期間，他再度提出觀光直航，4日中國就派出官商代表抵澎與其洽談，麗星郵輪將在農曆春節復航澎湖，雙方確定澎進澎出、3天2夜、雨露均霑、落地簽證及國際駕照等原則，未來將1週1航次往返。

另外，賴峰偉也表示12月11日將隨無黨團結聯盟主席林炳坤，前往中國北京與官方洽談，主題是澎湖與中國直航、澎湖農漁產品在中行銷及觀光、護漁等議題，由於行程及會面官員等級，都是由林炳坤安排，因此賴不清楚，但隨隊包括正副議長劉陳昭玲、陳雙全及相關觀光產業理事長等人。

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