民進黨中執會砲聲隆隆 鄭文燦建議召開興革會議

2018-12-05 17:55

〔記者彭琬馨、楊淳卉／台北報導〕民進黨中央今由代理黨主席林右昌召開中執會，不過據悉，各中執委、中常委在會中砲聲隆隆。據轉述，多位執委與常委輪番砲轟行政團隊多項政策，指責行政團隊沒做事、效率有問題，政策宣傳不利，直到中常委鄭文燦打斷發言，建議新任黨主席召開興革會議、以利檢討，才讓會議順利進入正式議程討論。

民進黨今下午舉行中執會，決定台中第5選區和台北第2選區的立委補選提名辦法。據轉述，有多位執委與常委在會中砲轟行政團隊，中執會自下午1點半一路開到4點多才結束。

中執委陳勝宏開第一槍，指責政府的新南向政策，後續又有中執委及中常委跟進，輪番砲轟行政團隊多項政策，指責行政團隊沒做事效率有問題，政策宣傳不利，戰力不佳。

行政院秘書長卓榮泰面臨砲火，面露尷尬，不斷解釋，並會虛心改進，徹底檢討，若閣員有不好的地方，人事調整沒有上限，去職與檢討都不以3人為限。直至中常委鄭文燦打斷發言，建議新任黨主席後召開興革會議，大家再繼續檢討，才順利進入正式議程討論。

此外，黨內對於台北市立委補選與各地議長選舉是否要以黨紀規範當選議員投票一事也爭執不下，黨內意見分歧。

另，王定宇會中提出，改革要從黨內開始，因此提案降低黨主席選舉保證金，不過最後此案沒有通過。

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