《我在花蓮的99天》 蔡碧仲卸任代理縣長後要寫書

2018-12-05 17:41

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會本屆第八次定期大會4日起總質詢，連續2天都有議員送代理縣長蔡碧仲「功在花蓮」，繼國民黨籍議員把徐榛蔚得票破70％「歸功」給蔡碧仲，今天民進黨籍議員莊枝財也送花、功在花蓮卡片，對此蔡碧仲強調，「勝選不能掩蓋一切、選票不足以代表他所揭示的弊端、瑕疵就會不存在」，他卸任後要寫書，強調要「做對的事、所有的一切歷史會有公斷」。

已落選的民進黨籍縣議員莊枝財今發表「畢業感言」，自陳「努力不夠」，話鋒一轉，諷刺花蓮縣議會2個多月來如「睡醒的獅子」，自從蔡碧仲9月17日上任後，「所有監督的聲音都出來了」。

莊枝財說，蔡縣長就任時曾說要依法行政、行政中立，要做百日革新，「他都做到了」，取消縣府升旗典禮「每月省4、5萬」；香榭大道在觀光局尚未審核通過即違法發包，蔡就任後也修改後重新送審通過「替縣庫節省2億餘元」；青年住宅案7棟800多戶，直到蔡縣長就任公佈內幕，鄉親才發現，雖訂金從100萬降到50萬，仍只有100多戶付訂，「收的錢連廣告費都付不起」，甚至工程款拿花蓮縣教育發展基金墊付，傅崐萁不是說「窮不能窮教育嗎」？蔡上任決定先把3棟400戶先蓋好，賣完再蓋其餘4棟，如果全部蓋好又賣不出去，財政破洞誰要負擔？

莊枝財也說，五教合一法會取消開閉幕典禮也省了800多萬元，「不同宗教怎能『雞兔同籠』」一起辦祈福？而包括震後感恩餐會「拿消防局緊急救護費」吃飯等等，都是蔡縣長就任後才公佈，「請問花蓮人真的能接受嗎」？

蔡碧仲說，選後自己被影射「人在曹營心在漢」、而莊議員也落選，但「我們都在做對的事情」。他說，他執行代理縣長工作後，發現有些政策「如果不即時救援、更正，就會出現1、20億元錢坑」。他說，這些事件如發生在其他縣市，首長都要負非常嚴重的責任，但在花蓮，很多資訊「都存在好幾年，甚至長達10年」，但鄉親、議員都不知道，而他把這些事情說出來，就是要讓花蓮鄉親瞭解、並自己判斷。

他說，再過10幾天就要離開，回去要寫書，書名可能是「洄瀾3月」或「我在花蓮的99天」，在花蓮短短時間，把別人好幾年都做不到（公佈）的事情都做到了，他擔任公務人員將近30年，相信「所有的一切歷史會有公斷」，他認為「勝選不能掩蓋一切，而選票不足以代表他所揭示的瑕疵、弊端就會不存在」。

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