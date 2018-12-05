宋瑋莉、蔡旺璉都有意角逐基隆議長 國民黨明協調

2018-12-05 17:51

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會第19屆31席市議員，國民黨拿下16席過半席次，國民黨內議長選舉登記昨天深夜截止，現任議長宋瑋莉、副議長蔡旺璉都有填寫意願書，國民黨基隆市黨部說，明天（6日）會展開宋、蔡二人的第一次協調，以協調出議長人選為優先，副議長擺在第二階段。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢說，議長選舉以黨內和諧為最高原則，6日若協調不成，10日二度協商，再不成，就按照黨的機制進行「假投票」，決定出線人選。

爭取連任議長的宋瑋莉說，這4年來與蔡旺璉合作得不錯，希望以團結為主，議員們幾乎每天見面，不要為了選舉撕破臉。蔡旺璉則說，他有13年議員資歷，會積極尋求支持，「民主制度人人都有機會角逐。」

根據國民黨黨章規定，若黨籍議員屆時沒依規定投票支持黨籍候選人，將依法開除黨籍，需6年才可以申請回復，回復1年後才能參加黨內初選。

國民黨內人士透露，基隆市議會政治版圖長期藍大於綠，國民黨過去數屆未過半，議長是透過跨黨派合作產生，這次好不容易拿下過半席次，不希望黨內同志再有分裂情形，將嚴格依參選公約規定，未獲提名也不能違紀參選，且一定要支持黨提名的候選人。

黃希賢說，不會說非誰不可，或是誰不能選，但國民黨最終只會推派1組人馬競選，不會給對手見縫插針機會，副手人選暫擺第二階段處理，但在第一階段議長人選確定同時，有合宜的搭配夥伴，也會隨時啟動副手提名機制，目前有2至3人有意願。

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