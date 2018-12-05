驗票怎麼驗？律師笑談花絮：就像玩心臟病

2018-12-05 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長落選人丁守中，因質疑選務過程有瑕疵而向台北地院聲請驗票，截至下午5時50分累計已驗完634個票箱，驗票進度到40.56%，已逾5分之2。對此一名參與驗票的律師表示，其實驗票的過程就像在玩「心臟病」，讓網友聽了也笑稱「好像很好玩」。

參與驗票的林智群律師今（5）日下午在臉書發文，透露驗票的花絮與趣事。他笑稱，驗票過程其實滿有趣的，就像在玩心臟病，選務人員就像發牌荷官一樣，一直把選票發過去，而雙方律師則得緊盯選票，看到有問題的就要喊停，「否則就會Pass過去」。

林律師同時也分享了一段小花絮，表示自己聽其他人說，丁守中陣營的律師平均年紀較大，比眼力相對吃虧，曾經有丁的律師看到一張選票突然喊停，表示是無效票，結果一看才發現是投給丁守中的，讓法官跟柯陣營律師都狐疑表示「確定要提異議？」的趣事。

看完林律師的驗票小插曲，網友紛紛笑稱「好像很有趣」、「多人心臟病」、「連玩四個小時的心臟病好像很累」、「丁丁身邊超多內奸XD」、「丁丁好多豬隊友」。

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