吳釗燮親訪美國中心 向老布希致意

吳釗燮親訪AIT美國中心，帶著最高的敬意以及最深的悼念，在弔唁冊上簽名，向故總統布希致上敬意。（取自外交部推特）

2018-12-05 16:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前總統布希（George H.W. Bush）逝世，外交部長吳釗燮親訪美國在台協會（AIT）美國中心，在弔唁冊上簽名，向老布希致上最高敬意；AIT今對此回應感謝之意。

美國前總統老布希（George H. W. Bush）於11月30日辭世，享耆壽93歲。老布希與台灣淵源深厚，我國政府為表達敬意，由立法院長蘇嘉全代表出席5日於美國華府舉行的國喪儀式。

另，AIT也在台北的美國中心準備了弔唁冊，供各界簽名致意，自12月4日開放至6日，供民眾簽名。吳釗燮昨天親訪AIT美國中心，帶著最高的敬意以及最深的悼念，在弔唁冊上簽名，向故總統布希致上敬意。

AIT今天特別在官方臉書上轉貼外交部相關文章表示，感謝所有來到AIT和美國中心在美國前總統老布希弔唁冊簽名的人，感激各位的致意和致敬。

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