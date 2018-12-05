「人事調整沒上限」 卓榮泰：放眼未來、不提過去成績

2018-12-05 16:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨九合一選舉慘敗，內部掀起檢討聲量。民進黨今召開中執會，據轉述，行政院秘書長卓榮泰會中表示，「各部會檢討正在進行，人事調整沒有上限。」對於民進黨代理主席林右昌昨表示「民進黨不要再提過去對於民主的貢獻」，卓榮泰也呼應，未來行政院也不會一直提過去兩年半的成績，而是放眼未來，會提出更好政策。

民進黨中執會今通過第十六屆黨主席補選、2018年直轄市暨縣市議會正副議長選舉、第九屆台北市暨台中市立委補選相關事宜。

民進黨發言人林琮盛會後轉述，黨主席補選登記時間為12月10日至14日，19日中執會審查資格，20日進行抽籤，30日候選人電視政見發表會。2019年1月6日進行黨員投票，投票時間為上午8點至下午5時，1月9日公告黨主席當選名單。

林琮盛轉述，會中通過成立直轄市暨縣市議會正副議長中央督導小組進行督導、協調，全權處理正副議長選舉相關事宜。中央督導小組由高志鵬、張宏陸、鄭寶清中常委組成，並由高志鵬擔任召集人，督導非執政縣市之正副議長選舉。執政縣市部分，由執政縣市首長任該縣市督導小組召集人，另由中央督導小組協同督導。

針對台北市第二選區及台中市第五選區立委補選事宜，林琮盛轉述，因補選時程緊迫，現離大選登記截止日不到10日，會中通過徵召辦法，由立委補選提名協調小組依通過之徵召辦法徵詢、協調，評估選舉整體條件，產生單一適當人選後，建請主席徵召提名之。

另外，會中通過臨時動議，責成幕僚單位規劃「執政興革會議」相關事宜，待新任黨主席就任後召開。

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