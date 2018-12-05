稱韓國瑜競選團隊「烏合之眾」 葉元之道歉稱口誤

2018-12-05 16:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫子弟兵、新北市準議員葉元之上政論節目時，脫口而出說高雄市長當選人韓國瑜的競選團隊是「烏合之眾」，引發失言風波，葉元之今天下午發表道歉聲明，指一時口誤錯用成語，對不起中文老師。

葉元之昨天上節目時，談到韓國瑜選舉時，團隊可能都是「烏合之眾」，讓來賓陳揮文當場驚呼，「這段剪掉比較好，不然你臉書等等被灌爆」，當下葉元之急忙解釋，他不是說韓國瑜團隊不好，而是每個人都很有才幹，但沒有成功整合。

葉元之今天下午在臉書發表聲明，指一時口誤錯用成語，強調絕無對韓國瑜及其團隊不敬之意，韓國瑜及其團隊是他學習的對象。

葉元之說，自己也是韓粉，在選戰過程中，韓國瑜與他合照力挺，並現身記者會推薦，他甚至學習韓國瑜直播吹頭髮，進行深夜直播。

葉元之解釋，節目上談話原意是想表達「各路好漢」，卻誤用成語「烏合之眾」，經主持人提醒發現口誤，當下立即澄清，造成冒犯他感到不好意思，也對不起中文老師。

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