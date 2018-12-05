林姿妙小內閣宛如「長壽俱樂部」 國民黨基層不滿

2018-12-05 16:21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨準宜蘭縣長林姿妙的小內閣人事備受關注，但近期曝光的小內閣名單，傳國民黨基層不滿，認為年紀偏大，有藍營人士透露，已72歲的國民黨前立委林建榮恐已非林姿妙的副手人選，小內閣將力求「年輕化」；林建榮則說，確實還未接獲徵詢，但不擔心傳言，交由準縣長決定。林姿妙幕僚指出，內閣人事仍在規劃、徵詢。

林姿妙當選後，原先要在本月3日公布小內閣名單，但林姿妙當天受訪時卻僅稱小內閣完成過半布局，未正式宣布名單，但外傳名單還是在媒體曝了光，宜蘭縣副縣長內定前立委林建榮，教育處長由退休國中校長陳正吉接任。

至於農業處長由任期屆滿的壯圍鄉長簡文魁出任，財政稅務局長是退休多年的前財政處長郭正龍回鍋，衛生局長相中大同鄉前鄉長李玉蕙，秘書處長可能是蘇澳鎮長陳金麟，府會聯絡人由前府會聯絡人郭志遠回鍋。

這份名單曝光後，傳出引起國民黨基層強烈反彈，認為小內閣年紀都偏大，沒有活力，尤其是已經80歲的郭正龍，如果入小內閣會嚴重扣分；更有網友將外傳的小內閣名單PO在臉書粉專羅東靈芝廟上，指出縣長林姿妙66歲，副縣長林建榮72歲，農業處長簡文魁62歲，衛生局長李玉蕙57歲，財稅局長郭正龍80歲，秘書處長陳金麟 64歲，府會連絡人郭志遠57歲，PO文笑稱，「歡迎來到2018宜蘭縣政府長壽俱樂部」。

有藍營人士透露，為了讓外界對小內閣人事耳目一新，林建榮恐怕已非林姿妙的副手人選，預料林姿妙可能將從外縣市尋覓人才，讓內閣可以「年輕化」；對此，林建榮坦言，確實尚未接獲徵詢，外界盛傳副縣長是他，那是因為選舉期間不少朋友一直以當副縣長來鼓勵他，當選之後這樣的鼓勵更多，他不擔心坊間傳言，當不當副縣長，都是要由準縣長來決定，他會保持平常心。

林姿妙則透過幕僚指出，有關小內閣人事尚在規劃及徵詢，會在就任前於適當時間公布。

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