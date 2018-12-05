被說在偷窺旁人打手槍 王世堅暴怒報地址要網友「踹共」

民進黨台北市議員王世堅。（資料照）

2018-12-05 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員王世堅向來以火爆、犀利的發言著稱，今（5）日王世堅出席由資深媒體人汪潔民主持的直播節目時，竟有網友在直播節目中留言「亡死賤在偷看汪潔民打X槍」，讓王世堅看了當場暴怒，報出辦公室地址要這名網友「來找他」。

今日在《三立》的網路直播節目「94要客訴」中，一名網友對王世堅作出人身攻擊表示「亡死賤在偷看汪潔民打X槍」，讓王世堅當場暴怒，痛斥「這幾年來我被柯家網軍霸凌，我、我辦公室、和家人都被羞辱、糟蹋，這個就是你們的水準嗎？」

王世堅表示「為什麼我說柯文哲是魔鬼，當你的心靈已經跟魔鬼一樣，被魔鬼化之後，你講的話已經不是人話」，接著暴怒對留言網友表示「你說別人打手槍，你才打手槍咧！」最後更怒嗆「帶種你來找我，我王世堅我王世堅在長春路107號，行不改名，坐不改姓，隨時來找我，夠膽你來找我！」

王世堅怒嗆網友影片請點此（影片約50分50秒處）

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