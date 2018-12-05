核一除役遭新北卡關？ 市府批台電以輿論施壓

2018-12-05 16:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕核一廠1號機運轉執照今天（5日）到期，台電質疑新北市政府不核發乾式貯存場水土保持完工證明，導致核一廠除役期程延誤。對此，新北市政府今天下午召開記者會回應，專家學者秉持專業審查，但台電送審13次，皆未修正計畫內容，並非市府刻意卡關，提醒台電勿以輿論施壓。

農業局長李玟表示，台電建置核一乾貯場，卻未按圖施工，2012年遭新北市政府裁罰6萬元，2013年台電提送水土保持計畫變更設計送審，至今年4月23日止，共提送13次，但對於邊坡穩定度、侵蝕範圍、地下水位高度與微型樁評估等4項意見皆未修正，導致水土保持完工證明無法核發。

消防局長黃德清指出，乾貯場位置緊鄰山坡地與山腳斷層，上方有土石流潛勢溪流，2017年6月豪大雨造成核一廠邊坡多處坍塌；再者，乾式貯存槽的材質可能受海邊水氣影響而腐蝕；此外，萬一發生地震或其他災害，台電是否有技術或能力將密封的核燃料棒取出後再復原？另一方面，室外乾貯場參照美國經驗，但美國與台灣地理環境有極大差異，是否適用同一套標準？

新北市政府發言人張其強說，對於核能安全，市府以最嚴格的態度把關，台電對於專業意見卻充耳不聞、置之不理，對外表示新北市府刻意卡關，企圖以輿論施壓，讓新北市府通過變更設計的完工證明，「今天這樣的結果，是台電自己把自己卡住了。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/