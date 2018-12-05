朝野立委有共識 各專業警察最快明年調整危險加給

內政部長徐國勇（右）、警政署長陳家欽（左）5日赴立法院就國道員警危險加成案、計畫增購緩撞設備等報告說明。（記者劉信德攝）

2018-12-05 16:19

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會今邀請內政部、警政署、人事總處等部會首長進行專題報告並備質詢，會中針對日前一名國道實習員警不幸殉職，朝野立委均認為應調整國道警察危險加給，要求人事總處盡速處理，同時會後也通過臨時提案，要求內政部應於年底前對不同性質專業警察，依危險程度研擬不同標準之危險加給，並於明年起施行。

除了研擬危險加給外，今會中還有3項臨時提案，包括警政署應於2個月內報告國道警察工作標準作業流程、應提出警察人員工作風險報告、應盡速添購具防撞功能之事故處理車並撥補至各國道分隊等，提案全數通過；另內政委員會也預定明日將直接到國道現場進行考察，了解國道警察的工作風險。

時代力量立委黃國昌質詢時另指出，去年底警察專科學校一名學生在跑3000公尺時身體不適，警專說先送醫務室，結果醫務室竟沒有醫生，造成該名學生變成植物人，反觀警察大學3000公尺跑步體能測驗實施辦法內明文規定應有救護車及救護人員在場，「難道唸警專就是次等警察嗎？」

對於黃的質疑，徐國勇表示，目前警專也已經全面要求依照相關標準作業流程處理，徐國勇並喊出重話，強調以後只要被他發現沒有落實，「我一定下令處分、調職！」

此外，民進黨立委蕭美琴提到，近日有新聞說黑鷹直升機要撤出花蓮，希望內政部能給個說法；徐國勇強調「絕對沒這回事」，並批該報導沒有向他求證，他已在第一時間出面予以澄清。

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