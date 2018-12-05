差6票落選！她對同黨議員提當選無效之訴

唐儀靜昨日下午低調提出訴訟。（資料照）

2018-12-05 16:44

〔記者王俊忠、邱灝唐／台南報導〕九合一大選已於日前落幕，但有部分選舉區因票數太過接近，而有重新驗票或當選無效的訴訟。得票數只輸該選區當選尾、同黨市議員王錦德6票的民進黨台南市安南區市議員選舉落選頭唐儀靜，4日下午向台南地方法院遞交起訴狀、對王錦德提出「民事當選無效之訴」。台南地院表示，今天已收到唐儀靜的起訴狀。

台南地院行政庭長蔡雅惠說明，南院受理此當選無效之訴後，已分案由田幸艷法官受命審理，依程序應會開庭聽取原告的起訴理由與被告答辯說法，再看有無調查相關證據的必要性。

由於此次地方公職大選，唐儀靜以7714票小輸給同選區的王錦德7720票，兩人票數只差6票，當時開票結果就傳出唐儀靜將對王錦德提出驗票訴訟。

唐儀靜表示，由於6票真的是很微小的差距，從開票日到現在都一直受到支持者的勸進，要求她驗票來獲得最正確的結果，所以她才會提出當選無效之訴；唐也說，其實很多人都有打電話問她何時要提出訴訟，但她顧及同黨同志的情誼，所以才在昨日下午低調處理，不想大動作地召開記者會。

對此，蔡雅惠表示，這要看唐儀靜的起訴理由，如只是票數差距太小的理由，很可能會進入驗票程序來處理，這部份仍要看受理的合議庭如何處置。

王錦德則是尚未得知此事，被問及僅說尊重，畢竟那是唐儀靜個人的權利。

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