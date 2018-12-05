縣市議長選舉 國民黨中央放話「跑票就開除」

2018-12-05 16:37

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行中常會，國民黨發言人洪孟楷會後轉述，九合一大選結束，12月25日縣市長、縣市議員就職，將選出正副議長，國民黨主席吳敦義要求所有黨籍議員依據黨提名人選投下正副議長選票，絕不可以跑票，會貫徹黨紀，跑票者一律開除黨籍。

洪孟楷會後轉述，九合一選舉結束，12月25日縣市長和議員同時就任，議會也會選舉推選正副議長，吳敦義表示，這次選舉期間，國人對國民黨的信心和肯定，國民黨要革新、團結，國民黨一定會透過黨團提名黨籍正副議長人選，將要求黨員依據提名的人選投下正副議長選票，絕對不可以有跑票的行為。

洪孟楷表示，國民黨副主席曾永權、郝龍斌也都提醒，過往可能沒有要求，但議長、副議長選舉跑票就是違反黨紀，一定要貫徹黨紀之前選制做更改，這次正副議長選舉採計名投票，每張選票都很清楚，國民黨提名的人選一定要所有黨籍議員支持，跑票就是違反黨紀，以開除黨籍處分。

洪孟楷也說，對於台北、台中2席立委的補選，依據中選會時程，登記截止日是在12月14日，國民黨上週已通過徵召辦法，徵召後做最後協調與討論，台中這一席立委是接任已當選的國民黨台中市長當選人盧秀燕，國民黨一定盡力搶勝。

洪孟楷指出，國民黨組發會提出辦法，有意參選者向地方黨部登記後，採取私下作民調的方式，了解參選人的支持度，再交由中央提名小組作最終討論，預計在下週三提報到中常會，請中常委確認通過。

洪孟楷也轉述，吳敦義在中常會最後提到，12月25日後，希望各縣市長當選人秉持廉能有效率、親切勤快的政府施政，人民給國民黨4年時間，希望各縣市長勇於任事，好好施政，才有可能繼續執政政下去，否則現在風向瞬息萬變。

吳敦義也說，希望全部執政的縣市記取拼經濟的訴求，如同高雄市長當選人韓國瑜，他能勝選就是抓取人民期待，「貨出去、人進來、發大財」的口號讓民眾有感，期許所有縣市長在上任第一天，就能帶頭為人民拼經濟。

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