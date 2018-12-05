稱「中國一點都不能少」被酸爆 吳宗憲：不了解就去看憲法

吳宗憲在節目上表示「中國一點都不能少」。（圖擷取自Youtube）

2018-12-05 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕綜藝天王吳宗憲日前上中國歌唱節目時，在節目中表示「中國一點都不能少」而遭台灣網友狂酸。對此吳宗憲回應時強調「九二共識」，並表示「有不了解的地方，就去看一下憲法。」

吳宗憲近年來在中國發展，日前他在中國節目《蒙面唱將猜猜猜》上戴著龍頭面具亮相，由於聲音辨識度太高，馬上被猜出身分。節目期間當評審問他「為什麼要戴龍面具」？吳宗憲回答：「本來他們給我一個雞面具，然後這個雞其實呢，跟我們中國的版圖是很像的，一點都不能少，....所以我就決定穿上龍的傳人。」話一說完立刻讓現場響起熱烈掌聲。

在這段影片被轉發到PTT後，鄉民紛紛狂酸「人民幣一毛也不能少」、「台灣一哥到中國當小丑」、「大家都是中國台北人，不用分這麼細」；也有失望的網友跑到吳宗憲的臉書留言，難過地示「令人失望！原本很喜歡你，唉」、「 台灣是言論自由的社會！憲哥想說什麼都行！但有時候有些事放心裡才不會傷害最愛你的台灣人」。

根據《TVBS》報導，吳宗憲事後以簡訊回應：「九二共識，愛與和平。自己是藝人，負責散播歡樂散播愛。有不了解的地方，就去看一下憲法。」對於此話題是自己主動提起還是節目安排，吳宗憲則沒再回應。

吳宗憲節目中稱「中國一點都不能少」影片（約4分45秒處）

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