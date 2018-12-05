宜縣小內閣被酸「長壽俱樂部」 林姿妙：人選尚未底定

2018-12-05 15:34

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣政黨輪替，新的縣府小內閣人選傳聞不斷，外傳的內定局處首長，被批評年紀偏高，猶如「長壽俱樂部」，縣長當選人林姿妙今天澄清說，仍在積極徵詢，名單尚未底定。

針對小內閣局處首長選才標準，林姿妙陣營內部傳出「三個條件說」，即沒有包袱、年輕化、有專業能力，不排除向外縣市借將，林姿妙證實，負責縣政交接的羅東鎮公所主秘曾成陽，確定入府擔任重要職務。

林姿妙訂於25日走馬上任，小內閣局處首長將異動，外界盛傳林姿妙競選總部主委、前立委林建榮接任副縣長，前財政處長郭正龍回鍋財稅局長，退休國中校長陳正吉擔任教育處長，壯圍鄉長簡文魁是農業處長熱門人選，消息一出，各界議論紛紛。

網友點名80歲郭正龍、72歲的林建榮年紀太大，目前得知的局處首長「暫定名單」平均65歲，「宜蘭縣政府長壽俱樂部12月25日開張」，鄉民對此冷嘲熱諷，留言酸溜溜。

林姿妙回應，傳聞與事實有出入，以郭正龍為例，選前拜票時曾向郭請益，對方提供縣府財政方面建言，但未邀他入府任職，自己看到小內閣首長「名單」也嚇了一跳。

林姿妙陣營認為，小內閣局處首長要具備專業、年輕化、沒有包袱，首要之務先確定副縣長、秘書長人選，新團隊成形後各就各位，配合林姿妙施政，幫她兌現競選政見。

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