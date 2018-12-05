赴美國會演講 江啟臣：國民黨從來都是親美的！

江啟臣在美國眾議院演講，聲稱「國民黨從來都是親美的」。（資料照）

2018-12-05 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣九合一大選上月落幕，西方媒體普遍認為，國民黨在此次選舉的大勝，實際上就是「北京的勝利」。然而，國民黨立法院黨團總召江啟臣昨日在美國眾議院演講時，反駁了這一說法，江啟臣還強調：「國民黨從來都是親美的」。

美國《自由亞洲電台》報導，12月4日，國民黨立法院黨團總召江啟臣在美國眾議院發表演講時表示，台灣把中國視為重要的經濟機會，然而，那些認為台灣人在政治上倒向中國的看法不太正確，「相反，台灣人對台海關係越來越謹慎和實際」。

報導稱，提到台美關係時，江啟臣拉高聲調表示：「請相信我，當我說，誰是我們最好的長期同盟夥伴時，那一定是美國」，他強調，「我們黨沒有忘記歷史，那種認為我們並不看重在美國華盛頓的朋友和同盟的觀點，是錯誤的，國民黨從來都是親美的」。

報導指出，《外交家》雜誌主編蒂耶茲（Shannon Tiezzi）認為，台灣與中國的經濟關係，使得台灣無法完全與美國保持一致；美國在台協會（AIT）理事卜道維（David Brown）表示，由於近兩年中國對台灣加大施壓，使得美國通過了一些對台灣較為友善的法律，而此次選舉結果，對台美關係並沒有實質性的影響。

華盛頓智庫「台美關係研究中心」理事巫和怡則說：「美國當然是希望台灣能變成自己的棋子來對付中國，但台灣要小心，兩邊要保持等距離」。

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