中嘉售股案4度叩關 NCC有條件通過

2018-12-05 15:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕爭議多時的中嘉股份出售案，今天第4度審議，終於獲得國家通訊傳播委員會（NCC）點頭放行，以515億元出售，買方宏泰公益信託基金提出基礎建設、頻道內容、國際合作、媒體品質改善等方面的承諾。

中嘉網路擁有122萬收視戶，是國內知名系統業者，2011年最大股東安博凱基金打算出售股份，歷經3次交易，今已第4度叩關，不過昨還有立委針對買方與宏泰集團關係質疑，要求NCC嚴審。

NCC今召開833次委員會後，向外界表示此案已審議過關，NCC說，買方包括在未來營運規劃、健全公司財務 、勞工權益及人才培育以及企業社會責任等4面向都有做出承諾，該案予以核准。

承諾事項中，在基礎建設方面，會在交易完成後2年內，將所屬系統經營者光節點平均服務訂戶數，降低至200户以內。在交易完成後1年內，提供最高可達1Gbps的寬頻上網服務，以及導入具備wifi功能的Cable Modem。而未來營運規劃方面，109年也承諾完成所屬各系統的光纖涵蓋率提升至50%至73%。

在與國際OTT合作方面，買方規劃3年內，最少與國際合作2至3個深度專題報導、紀錄片與戲劇節目，投資預算達3000萬元至1億元；在內容方面，會將頻道自製率列入未來頻道上下架重要參考，並選出優質頻道節目內，進行收視行為滿意度（收視率）調查，綜合考量，以作為頻道上下架與異動之參考依據，並且在半年內提出頻道上下架建議報告給NCC。

而買方利害關係宏泰公益信託基金也承諾，未來將就媒體識讀教育及媒體品質進行提升，包括推動偏鄉媒體素養課程、舉辦國際媒體素養論壇、支持或主辦兒少節目選拔等多面向，整體納入公益信託從事教育文化的規劃。宏泰公益信託基金履行10年公益總額至少新台幣40億元，其前5年不低於15億元，後5年不低於25億元，並將公益極大化，公益總額至少每年10%金額，投入前揭項目。

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