黨產會停審經費支用申請 婦聯會：應尊重司法

2018-12-05 15:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會遭黨產會認定為國民黨附隨組織，並凍結其財產，婦聯會聲請停止原處分執行反制，北高行上週裁定黨產會處分撤銷，黨產會不滿宣布停審婦聯會所有經費申請，也將提出抗告，婦聯會呼籲黨產會應該尊重司法，讓各銀行解除凍結資產，並強調非國民黨附隨組織。

婦聯會表示，「婦聯會並非國民黨附隨組織」、「沒有不當取得財產」，這些在聽證會中已清楚說明。但黨產會凍結婦聯會所有賬戶，任意擴張行政權在先，經北高行判決停止凍結後，不尊重司法權在後，是民主法治最壞的示範。

婦聯會還批評，黨產會最近影射婦聯會有脫產可能，非常荒謬。中華民國有完善的金融監理系統，婦聯會所有賬戶都在行政體系監控之下，每一筆錢都需黨產會公文才放行。甚至今日，法院雖已判決停止凍結，但連我們要領錢更換電腦，銀行仍要求要有黨產會的公文才肯放行。

婦聯會並呼籲黨產會，「依法行政」不只是行政體系對百姓開刀的工具，更應該是「公門中人」的基本精神。應儘速行文各銀行解除凍結，勿再含沙射影傷害婦聯會名譽。

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