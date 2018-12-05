賴揆推「雙語國家」教長：部分科目擬用英語上課

2018-12-05 14:52

〔記者蘇芳禾／台北報導〕啟動重大政策！行政院長賴清德4日指出，明年將確立台灣「雙語國家」的政策，台灣將成為「中文」與「英文」的雙語國家。教育部長葉俊榮今天在立法院受訪表示，將努力推動雙語政策，並且強化國家的英語力，把英語融入教學領域，甚至有部分科目要用英語來教。

國發會4日向行政院長賴清德報告「2030雙語國家政策發展藍圖」，賴揆指示，推動雙語政策為國家的重大政策，有助於提升國家競爭力，各部會務必精準且持續推動，展現政府推動雙語國家政策決心。請教育部修正相關法規，於3個月內提出修法草案。

葉俊榮今天在立法院教育文化委員會前受訪表示，教育部將配合行政院政策推動雙語政策，重點會放在「強化國家的英語力」。在現在這個全球競爭時代，在工作上，有英語實力會更好，但不要陷入英文分數或背單字的迷思，應讓民眾能用英文說，或用英文思考，能擴大台灣發展空間。

葉俊榮也舉例，「教育」對國家英語力的強化非常重要，但這也牽涉到相關法規的鬆綁，還有英語教學的改變，改變過去用背單字、考試的方式。希望把英語融入每一個教學領域，甚至有部分科目要用英語來教，如用英語教自然、用全英文上英語課。「讓教育端把英語當作是可以講、可以用，很重要」。

葉俊榮說，在教育端部分，希望能強化英語能力；而在社會端的銜接運用上，就能激發需求面，讓孩子學英語後可以應用，融入生活與職場，為孩子的未來提供更多教育發展的空間。

至於國民黨要求要為卡管案下台，且自己也是遭到外界點名為內閣改組的名單之一，葉俊榮對此僅表示，教育部隨時都在研議任何制度，也有許多政策在不斷檢討精進中。

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