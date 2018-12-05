明年總預算彰縣審完 王惠美上任第一年蕭規曹隨

2018-12-05 14:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政權變天，綠地變藍天，準彰化縣長王惠美再過20天將走馬上任，其上任後能否兌現其選舉期間開出彰南捷運和彰化鐵路高架納入前瞻計畫，選民睜大眼睛關注動向，不過，公部門要有預算才能推動計畫，明年（2019）彰化縣總預算議會都已審完，王惠美上任首年的施政方針，恐將只能蕭規曹隨，做不了多大大幅度計畫更迭。

彰化縣議會定期會和臨時會已在選舉前一天結束，完成預算審議，明年度歲入預算472.36億元，歲出預算刪減2000萬元後為500.71億元，刪減後長債負債比36.63%，在公債法上限之內，相較於今年歲入預算406.67億元，歲出預算439.53億元，負債比36.91%，負債比相近，明年歲入和歲出預算都同時上揚。

明年歲出預算金額刷新有史以來新高，主要用在發現金的社福、免費午餐的教育，以及道路橋樑工務和治水建下水道水利預算，369重陽敬老禮金、每胎3萬元生育補助、老人全口假牙補助、年儲值1萬2000元搭公車的長青幸福卡、綠能午餐等等。

多位民進黨議員指出，年度預算執行期間，執政者雖然可視計畫年中進行追加減預算，不過，在負債只能降不能再高，以免加速財政惡化的前提下，明年除非縣府能大幅度刪減已審完預算，把刪減金額額度拿來追加其他新計畫預算，才會有經費可推動新計畫，否則，上任者只能依照已審完預算推動政策，頂多小幅度修正。

也有無黨籍議員指出，王惠美要兌現彰南蓋捷運，首先就要先找經費，進行規劃設計報告，這筆預算非小錢，從何而來，最快就是明年年底，王惠美上任第2年，自編年度預算時可編列。

不願具名的國民黨議員也說，民進黨魏明谷著墨社福很深，民眾都已享受了，若突然喊卡，引發民怨、得罪民眾，恐非王惠美會願意承受與面對，在預算高的社福刪不得情況下，王惠美上任首年，依循前任者作為，是現實也是非得如此這麼做。

對於明年預算，縣府財政處表示，明年歲入預算比今年編列多出60多億元，在於計畫型補助收入增加、中央統籌分配稅款和一般性補助款都增加，還有綠能印花稅收等，歲入增加、歲出才可增，顧及財務紀律和健全性，明年要追加高額預算，相對須刪減大筆預算。

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