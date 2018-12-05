北市立委補選白綠合作？林右昌：各種可能都有

針對北市立委補選白綠合作可能性，民進黨代理主席林右昌表示，「我想，各種可能都有」。（記者黃耀徵攝）

2018-12-05 14:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市立委第二選區補選，傳出民進黨與台北市長柯文哲可能「白綠合作」。針對北市立委補選白綠合作可能性？民進黨代理主席林右昌會前受訪表示，「我想，各種可能都有」，待中執會討論。他表示，黨內同志都非常有智慧，民進黨一定會全力爭取這兩席補選的勝選。

台北市第二選區及台中市第五選區立委補選將在明年1月27日舉辦。民進黨上週由中常委鄭文燦、鄭運鵬、高志鵬組成提名協調小組，將以徵召產生人選。今中執會則將討論通過立委補選徵召方案。

針對媒體報導，立法院民進黨團總召柯建銘曾致電柯文哲，表達台北市立委補選民進黨將尊重柯文哲提名的候選人。柯建銘會前受訪表示，上週大家心情都很不好，他看到台北市長驗票的新聞，才想到柯文哲是他的老朋友，想要打給電話去關心，跟柯打個招呼。不過，柯文哲沒有接電話，也沒有回電，他也沒有繼續打電話，就這麼單純。

柯建銘表示，他是民進黨立法院黨團總召，黨團的事，他一定會很清楚回答，但他向來對黨務事情不發言。民進黨有代理黨主席林右昌，也有提名協調小組，他絕對不可能越俎代庖。

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