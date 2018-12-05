老柯致電柯文哲談綠白合作？柯建銘：報導是鬼扯

柯建銘說，他選後的確有打給柯文哲，但對方沒接，後來也沒回電，事情就是這樣，報導根本是「鬼扯」。（記者黃耀徵攝）

2018-12-05 14:13

〔記者彭琬馨／台北報導〕九合一大選民進黨大敗，與民進黨「分手」的台北市長柯文哲則以些微票數差距驚險連任。選後因立委補選展開作業，民進黨與柯文哲應再度合作共推人選的風聲再起，周刊報導民進黨團總召柯建銘上週曾致電柯文哲討論立委補選事宜。民進黨團總召柯建銘今天受訪說，他選後的確有打給柯文哲，但對方沒接，後來也沒回電，事情就是這樣，報導根本是「鬼扯」。

代表民進黨出戰台北市長的立委姚文智，選前辭去士林、大同區立委職務，中選會目前規劃將於明年1月27日進行補選，有意參選的候選人則應在本月10至14日登記參選。周刊報導，民進黨將立委補選視為綠白合作的第一戰，傳出柯陣營屬意民進黨籍的民政局長藍世聰出戰立委，更傳出總召柯建銘曾致電柯文哲討論補選事宜。

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