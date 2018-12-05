旁聽席口角 王浩宇又被移送紀律委員會

市議員詹江村針對側錄案質詢人事處長張建智。（記者謝武雄攝）

2018-12-05 13:58

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會今天審查人事處預算，國民黨議員詹江村針對人事處錄音外洩事情詢問人事處長張建智，期間張建智一再保證絕無錄音情事，未料，詹江村卻意外與在2樓旁聽席的綠黨議員王浩宇發生口角，由於王浩宇是在旁聽席喊叫，最後由議員劉茂群提議送紀律委員會，而在藍綠議員都未反對情況下通過決議。

全案緣起議員舒翠玲罵公務員的影片流出，詹江村請秘書向人事處調閱人員異動情形，未料，第2天就被王浩宇在臉書直播說詹江村秋後算帳，並揚言握有錄音，會讓詹江村下台，對此，詹江村認為人事處成為打手，對王浩宇、張建智提告，今天審查人事處預算時又對此提出質疑。

詹江村質詢張建智時，還多次點名在二樓旁聽的王浩宇，王浩宇忍不住從二樓旁聽席往下喊「你已經提告啦、要告就告，無聊死了」；劉茂群則聲援詹江村，認為王浩宇已經連任兩屆議員，要尊重別人的質詢；主席舒翠玲也請「沒有取得發言權的議員，要安靜」，國民黨議員黃敬平則消遣王浩宇「不在議場發言，好大喔 ，要說話就要下來發言」，詹江村也重申，王浩宇不該在旁聽席「鬼吼鬼叫」是不尊重議事進行。

王浩宇見藍營議員圍剿，又從二樓旁聽席回詹說「你點名我，我不能講喔」，而在離去前又向議場內大喊，「我至少會尊重公務員，不會隨便亂嗆聲，不會對公務員不禮貌」就推門離去；劉茂群不滿王浩宇搗亂議事進行，動議要求將王浩宇送紀律委員會，獲在場議員無異議通過。

事後王浩宇透過臉書直播，痛批紀律委員會已經成為國民黨打手，連雞毛蒜皮的小事都要移送，關心替代役宿舍熱水問題，被抹黑成進入替代役宿舍洗澡，關心國中教學正常化的議題，被抹黑成變裝侵入校園，百玩不膩，這個單位已經淪為打壓異己的工具，毫無公平正義可言。

議會議事組主任卓達銘表示，本屆議員任期只到24日，紀律委員會必須在任期內開會做成決議，而決議案有效期限也只到24日。

至於被指側錄議員一事，張建智則強調，「沒有錄音，也不會錄音，更不知道怎麼錄音」，最後張建智同意針對資料疑似外洩做出詳細調查報告後，才暫時落幕。

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