重申中電不北送 盧秀燕：北部有核一、核二、核四為何不用？

2018-12-05 13:46

［記者陳昀／台北報導］台中市長當選人盧秀燕今天北上接受媒體專訪，她再度提及「中電不北送」，並質疑「為什麼北部有電廠不使用，卻讓中部產生空污？」她也呼籲民進黨政府將能源政策回歸台電專業，放下意識形態。

盧秀燕指出，北部不是沒有電廠，已有核一、核二、核四廠，為什麼自己不發電？為什麼花大錢建了卻停用？如果北部沒有電廠，她不肯中電北送或許不厚道，但現在狀況不是如此，為什麼施政會有這種區別，對中部民眾很不公平。

盧秀燕說，台灣沒有任何天然資源，過去台電專業工程師透過火力、核能、風力、水利等雞尾酒式調配電力，半世紀以來才得以有充足電力，經濟不受影響，也沒有空污、電價高漲等疑慮，但如今民進黨政府對能源有意識型態，把核能視為萬惡，大家都隱約覺得在「亂搞」。

「不要假會！」盧秀燕說，她不對民進黨政府下指導棋，只希望能以民為本，如何讓人民對能源政策、電力及經濟安心，且不用擔心空污、電價高漲等，這些政府都要自己想，她呼籲，不如就將電力的規劃、配置權交付給台電專業。

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