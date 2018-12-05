網指是中國特務 顏克芬駁斥「做賊喊抓賊」

2018-12-05 13:58

〔記者姚介修／桃園機場報導〕2名中國異議人士劉興聯、顏克芬9月27日在桃園機場過境轉機時，突申請政治庇護，因主管機關沒有任何指示，2人至今在機場滯留70天，針對有人在網路上指他是中國特務，顔克芬今天嚴厲反駁，並表示「做賊的喊抓賊」，他們才是中國的特務，這就是中國打壓逃亡海外異議份子最好的案例。

顔克芬表示，在泰國難民村內，一直都有中國的特務潛伏在內，包括在網路上的Twitter及臉書都有「打手」潛伏在內，對於這幫人在推特指出他參加中國建國96週年慶商會晚會，他也駁斥說，在對方毀謗第一時間他就在臉書上聲明，他更進一步表示，他也要生活，這場商會活動是他在診所擔任助理時參加的浙江同鄉會的活動，沒想到被這幫人大做文章。

他也說，在難民村以一名「柳學紅」為首的一批人，整天沒有別的事，他們任務就是監控自中國逃出的異議人士或人權人士，然後在網路上極盡毀謗，並傳播全世界網路，但是大家都知道他們這個團體成員都沒有工作，他們的經費來自那裏都成謎，其實到底誰是特務大家也看得很清楚，所以根本是做賊的喊抓賊。

同時，在他參加商會活動傳出後，就積極澄清做出說明，他也在臉書上詳細記載這次台灣九合一選舉，極力讚揚台灣的民主自由。

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