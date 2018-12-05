高雄7連任議員李喬如 臉書表態參選民進黨主席

李喬如透過臉書表態參選民進黨主席（記者王榮祥翻攝）

2018-12-05 13:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕連任七屆的民進黨高市議員「姐姐」李喬如，今透過臉書表態欲參選民進黨主席，引發地方好奇﹔她事後強調自己是說真的，因為她愛民進黨、且深知南部鄉親的感受。

李喬如今年61歲、被尊稱「姐姐」，她與準高雄市長韓國瑜同齡，兩人生日相差沒幾天﹔李喬如從1994年12月25日開始連任第4、5、6、7屆高雄市議會，2010年高雄縣市合併後，繼續蟬聯兩屆、今年（第三屆）也順利連任，曾任黨團總召。

她今天上午在臉書表態，詢問支持者對她參選民進黨主席有何看法，並歡迎大家表示意見，還呼籲大家幫忙轉傳﹔支持者有人說好、有人喊加油，有人希望聽聽李喬如的理念。

李喬如中午受訪時指出，她是說真的，因為深愛民進黨，也明白南部鄉親的感受，對這次選舉結果相當不忍，希望能競逐黨主席，讓在地聲音能夠融入黨內，同時帶動全黨往前進。

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