馬英九再提「不排斥統一」 批太陽花學運害死台灣

2018-12-05 13:24

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今表示，他過去所提出的「不統、不獨、不武」是他總統任內的主張，現在將「不統」改為「不排斥統一」仍是遵守憲法，統一要看條件和時機，讓台灣人民有更多主張未來的權利，可以決定自己的命運。馬還批評，太陽花學運自以為是愛台灣，事實上是害死台灣。

馬英九今在前海基會副董事長高孔廉陪同下，至東吳大學嚴家淦法學講座演講兩岸關係相關議題，更因國民黨高雄市長當選人韓國瑜在選舉時提及支持九二共識，馬也特別暢談九二共識。

馬英九表示，九二共識是在1992年11月由前總統李登輝主導下，由海基會率先提出，經過陸方海協會表示充分尊重與接受，內容就是海峽兩岸都尊重一個中國原則，但對於它的含意有不同看法，可以用口頭聲明的方式各自表達，並非由前國安會秘書長蘇起所捏造。

馬英九認為，九二共識是兩岸共同的政治基礎，等於說簽約，如果要改變的話，要經過對方的同意，如果沒有的話就會造成兩岸互信喪失。

馬英九也說， 他從來不稱大陸為中國，只稱中共或者大陸，「如果我稱呼它是中國，那我是哪一國呢？我們變成外國了嗎？」馬也批評，有些民進黨人說要親中、和中、友中，根本沒搞清楚，也有人把九二共識跟一國兩制搞混了，一國兩制是一個國家兩個制度，在台灣沒有被接受，但九二共識不一樣，是1992年雙方就統一前的安排，如果哪天真的統一了，就沒有九二共識了。

馬英九也評論，行政院長賴清德提出親中愛台，代表賴對這議題不了解，一直把一國兩制跟九二共識混在一起；台北市長柯文哲提出兩岸一家親，後來又縮回去，讓大家覺得沒有中心思想，但還是比民進黨人更有彈性一點。

馬英九指出，蔡總統說要維持現狀，但是是維持哪個現狀？「是維持我的現狀還是陳水扁總統時的現狀？」如果沒有九二共識，就是扁政府時的現狀，馬還說「我不知道她（蔡總統）為什麼會這樣？」蔡總統在2000年還講過各表一中，馬建議，現在的政府「反求諸已，做實事；回歸九二，開新局。」

學生則對馬英九提問「新三不」與其任內「不統、不獨、不武」主張的改變，馬說，憲法把國家統一當目標，但沒有時間表，而且程序要民主，方法要和平，不要排斥統一的可能性就是順著憲法的方式講。

馬英九解釋，「不統、不獨、不武」是他總統任內的主張，現在講不排斥統一，是可能會，但也不一定會，要看條件和時機，讓台灣人民有更多主張未來的權利，兩岸關係一直在改變，讓台灣人民了解這問題，可以決定自己的命運。

也有學生詢問，馬英九任內後來撤回服貿協議，馬則解釋，服貿不是他阻擋的，「我們巴不得趕快通過」，撤回原因是民進黨反對和太陽花學運，而太陽花學運自以為自己是愛台灣，事實上是害死台灣了，服貿的討論最後變成造謠和闢謠的大戰。

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