三中案開庭 汪海清：馬英九未指揮華夏股權交易過程

台北地院審理「三中交易案」今天再開庭，汪海清（左）到案說明。（記者溫于德攝）

2018-12-05 13:03

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理「三中交易案」今天再開庭，就華夏股權交易案部分，傳訊中投公司前總經理汪海清到案說明；他說，身為中投公司總經理，聽命公司董事長張哲琛行事，馬英九未指揮相關交易過程。至於國人關心的、法院何時將傳馬到庭，據院方目前排定庭期，至明年2月18日前雖將再開6次準備庭，仍未排定傳馬。

在華夏股權交易案中，時任黨主席的馬英九，遭北檢認定未經提報到國民黨中常會或中投、光華兩家公司董事會討論下，就指示張哲琛、汪海清將華夏股權出售給中時集團董事長余建新，已違反兩間公司取得或處分資產處理程序等內部常規規定。

汪海清稍早強調，雖他擔任國民黨行政管理委員會義務副主委，「但我從來沒有參與行管會任何正式的會議，我也沒有職權處分」；他也解釋，黨產是行管會委員負責，例如舊黨部大樓部分，而黨營事業則由中投、光華負責，這與一般公司不同的是，行管會主委會兼任兩間公司董事長，而他是中投公司總經理，所以負責處理的是黨營事業的經營業務。

汪海清接著說，在國民黨傳統上，重大黨營事業的財產交易，原則上都會呈報黨主席核定，不過，黨營事業重大財產處分是否送交黨主席批示，並非中投、光華可決定，而是行管會主委認為若有必要時，需讓主席知悉時才送交，並非每個交易案都會送交主席。

汪海清也提到，自他接任總經理那刻起，認知就是要包裹式出售華夏股權，而當時張哲琛雖有帶他去馬主席辦公室，馬主席也介紹中時集團董事長余建新、準備購買華夏公司，但是中投當時並未特定余就是唯一買家，因為同期間，還繼續與其他買家簽保密協定。

汪海清強調，他是中投公司總經理，聽命於張哲琛指示作業，馬主席未指揮相關交易過程。

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