稱韓國瑜團隊「烏合之眾」 葉元之慘遭韓粉灌爆臉書

國民黨新北市議員葉元之認為，韓國瑜不是政務體系出身，韓的選舉講難聽一點就是個「烏合之眾」，雖然葉元之當下立即承認口誤，事後葉元之臉書粉專仍然遭到韓國瑜粉絲怒轟。（資料照）

2018-12-05 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜3日宣布涉及吸金案的林國權任市府原民會主委，該人事案雖然不到24小時緊急喊卡。對此，國民黨準新北市議員葉元之說，韓國瑜不是政務體系出身，韓的選舉講難聽一點就是個「烏合之眾」，雖然葉元之當下立即承認口誤，事後葉元之臉書粉專仍然遭到韓國瑜粉絲怒轟：「請你在臉書公開道歉，別丟新北市的臉！」

葉元之4日在政論節目《新聞深喉嚨》上表示，韓國瑜挑小內閣人選操之過急，應該按照正常徵詢人才程序，不要過急公布內閣人選，像是目前準新北市長侯友宜未公布任何一個小內閣名單，準台中市長盧秀燕也只公布新聞局長人選，韓國瑜實在不應該這麼快公布小內閣名單。

葉元之指出，「對韓國瑜來說，他比較難保密的原因是，他過去沒有做過行政首長，除了北農總經理之外，他不是一個政務體系上來的人，他選舉，我們講難聽一點，可能就是一個烏合之眾，烏合之眾不是指沒有人才，每個人都是人才」。資深媒體人陳揮文聽到驚訝說：「這段剪掉比較好、我看你的臉書會爆掉」。主持人平秀琳也說：「這個成語是有它固定方向好嗎，我再給你一個機會，用一個比較好的成語。」葉元之才改口說是「各方好漢」。

節目播出後當晚，葉元之臉書粉專隨即遭到韓粉批評，「沒想到烏合之眾是出自您的口中」、「向韓總道歉，向這些幕後英雄道歉，他們付出多少的心血，韓總抱病為侯市長助選，你知道嗎」、「感覺新科議員說話不夠謙虛！」、「韓國瑜被您利用完之後，在您口中變成烏合之眾」、「你是哪一黨的議員」、「競選找人家拍照，選後就講人家競選團隊是烏合之眾，廉恥兩字怎麼寫」、「我知道你是口誤，但還是請你在臉書公開道歉，別丟新北市的臉！」、「你從骨底就看不起韓國瑜市長對不對，下次就讓你落選喔！」

葉元之也急忙在各個留言下回應，「真的很抱歉，是我形容錯誤，我的意思是各路好漢，後來有立即澄清了」。

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