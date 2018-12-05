獨家》銀行拒婦聯會自行領錢 黨產會決議全面停審許可案

黨產會在本週二委員會議已決議，在最高行政法院裁決確定前，婦聯會申請經費許可案全部停止審查，禁止婦聯會動用一毛錢。（資料照）

2018-12-05 12:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北高等行政法院日前裁定，認定婦聯會為附隨組織的行政處分「停止執行」，讓婦聯會385億元財產全部解凍。據悉，黨產會近日將提抗告，本週二委員會議已決議，在最高行政法院裁決確定前，婦聯會所申請經費許可案全部停審。

黨產會委員表示，本週委員會議上，全體委員已經一致達成共識，除了針對北高行裁定提出抗告，在最高行政法院裁決出爐之前，婦聯會所有向黨產會申請動支經費的許可案，全部停止審查。

黨產會重申，婦聯會在最高行政法院裁決出爐前，不應逕自任意動支財產。銀行也須注意婦聯會是否脫產，若婦聯會在停止執行期間脫產，北高行應負最終責任。

知情人士則指出，九合一選舉民進黨大敗，北高行政法院態度趨緩，上週裁定婦聯會資產應予解凍，婦聯會聞訊立即喜孜孜發布聲明稿，聲稱自從被認定為附隨組織，全部資產遭監管後，「已完成公開、透明、公益三方面的內部流程改造」，但實際根本未依內政部要求修改章程。

知情人士提及，婦聯會財產中有379億元是現金存款，可以隨時領了就走，不像房屋不動產要變現尚須出售，婦聯會欲動用名下財產，已被銀行以「尚未接獲黨產會通知」為由，拒絕婦聯會自行提領金錢。

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