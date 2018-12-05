慘敗檢討！民進黨高市黨部主委車馬費凍結、正副執行長辭職

民進黨高市黨部昨上午遭支持者舉牌抗議，下午被執評委會砲轟（記者王榮祥攝）

2018-12-05 12:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市黨部昨召開執委會與評議委員會，前後3個多鐘頭、過程砲聲隆隆，後於臨時動議中提案凍結主委趙文男的一切薪資與車馬費﹔黨部今發聲明，執行長林展鴻、副執行長邱順斌請辭獲准，主委趙文男暫停一切薪資及車馬費支出，黨工則將進行工作調整，啟動黨務革新工作。

民進黨高市黨部昨上午先有綠營支持者舉牌抗議，痛批黨部輔選不利、訴求主委趙文男應下台，否則將發動黨員拒繳黨費、甚至退黨﹔趙文男則強調，總統蔡英文卸任黨主席時曾要求黨工幹部堅守崗位，希望大家團結。

昨天下午，黨部召開執委會與評議委員會，會中執委針對高雄市長敗選、市議員席次大幅下滑，提出多項檢討建言﹔與會人士透露現場氣氛火爆、罵聲不斷、還有人氣到拍桌，期間也有人提出不信任案，但主委趙文男仍表態堅守崗位。 於是執委會在臨時動議時提案，凍結主委薪資與車馬費，經表決僅兩票反對、十多票贊成，形同架空主委。

黨部今發出聲明，執行長林展鴻及副執行長邱順斌請辭獲准，另暫停主委趙文男一切薪資及車馬費支出，黨工人員進行內部工作調整，立即啟動黨務革新工作，唯有從內部改革做起，民進黨才能夠奮起進步。

對於外界一片檢討聲浪，主委趙文男表示，民進黨是一個懂得反省與檢討的政黨，開票至今一定有很多人難過憂鬱，但請大家不要失志與難過，請大家跟我們再在一起，民進黨會改革，民進黨會更懂得貼進民意，未來我們請大家繼續支持民主進步黨，讓進步的價值可以繼續延續。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/