鄭麗君參選黨主席？ 蔡其昌：她沒說好、也沒說不好

2018-12-05 12:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文當日辭去黨主席下台以示負責。先前傳出黨政高層有意讓立法院長蘇嘉全擔任黨魁，引起黨內立委反彈。立法院副院長蔡其昌今在廣播節目上表示，據他了解，總統並未指示蘇嘉全參選黨主席；至於他先前點名文化部長鄭麗君是黨主席的適當人選，之後，他有與鄭麗君連絡過一次，鄭麗君對參選黨主席的建議「沒說好、也沒說不好」，蔡其昌說，他叫鄭麗君「回去想想」。

至於行政院長賴清德是否有意參選黨主席？蔡其昌說，賴不會去想這些東西，黨需要新面孔與現實考量，像他自己就「不會參選任何職務」，因為他是立法院副院長、又是區域立委。先前外界點名的桃園市長鄭文燦、新竹市長林志堅或台中市長林佳龍都是很好的人選，但他們都有各自的任務要做。

針對行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊在九合一敗選後第一時間請辭，雙雙被總統慰留後，卻爆出兩人辭意未消，將選在適當時機再提出，被外界解讀為新潮流切割蔡英文，要賴清德辭職備戰2020以逼宮蔡英文。蔡其昌今受廣播專訪時強調，沒有什麼切割、逼宮的問題，民進黨在同一條船上，這條船沉了，「沒有一個派系可以下得了船」。

蔡其昌也說，賴清德不可能押一個時間點說要離開，這樣行政院政令還出的了行政院嗎？如果執政黨要繼續領導政府，當然是按部就班、繼續執行。

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