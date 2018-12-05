白綠痕溝難跨越？北市立委補選 藍世聰未被柯P點名

台北市長柯文哲（右）、民政局長藍世聰（左）等5日出席台北市傑出市民表揚典禮。（記者黃耀徵攝）

2018-12-05 12:06

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨前立委姚文智請辭後，留下的台北市第二選區立委缺額，下周就要登記參選，民進黨立院黨團總召柯建銘致電台北市長柯文哲，點名綠營背景的台北市民政局長藍世聰談白綠合作、柯文哲將自派「柯家軍」等各種說法甚囂塵上。但柯文哲今天上午仍不願說白，藍世聰也說，個人沒有意願參選。藍更指出，「民進黨與柯文哲之間在選舉過程中鑿下的痕溝，沒有那麼容易跨越。」

有媒體報導指，柯文哲日前已拍板，將讓台北市觀傳局長陳思宇參選第二選區立委，還徵詢過陳思宇父親、無黨籍議員陳建銘的意見；另一方面，柯建銘也傳於上周致電柯文哲，表達民進黨對於該席立委補選，將尊重柯文哲的意見，並提議由藍世聰代表參選。

但柯文哲表示，他沒有接到老柯的電話，若他要找老柯，會自己去找，但通常要晚上10時以後才有空，他最近比較忙，沒有時間找老柯。

對於是否拍板陳思宇參選？柯文哲僅重申，有意願的先表達，內部會再討論。柯說，雖然表面上說最後5秒決定，但過程中一定是多方諮詢，這裡問、那裡問，一定要協調。

媒體追問，柯不願表態，是不是在等民進黨拍板人選？柯文哲回應，他也不曉得，因為他這幾天忙著在找人，不是找人選立委，而是找人選局長要先解決，現在空缺一大堆局長要先解決。柯強調，等大家都出來再討論。媒體稱，大家都出來的差不多了。柯才回應，「那我就開始思考吧。」

至於韓國瑜也稱已致電柯文哲？柯文哲否認稱，他最近沒有接到韓國瑜的電話，他也不曉得誰打給韓，但兩人交情還好，他猜韓國瑜現在也是忙著在處理人事，他發現當首長第一件事情，都要先搞定人事。

藍世聰受訪也表示，他沒有意願參選，他也不認為，自己是白綠合作這次參選的最好人選，且很清楚的是，民進黨挺柯、反柯還是那麼分歧，他不樂意看到，因為他的參選，造成民進黨內部挺柯、反柯又再打一次，因為他個人感覺，這次選舉（九合一），民進黨與柯文哲之間在選舉過程中鑿下的痕溝，沒有那麼容易跨越，所以大家更需要包容。

藍世聰說，柯文哲對於立委補選徵詢過很多人，他應該有被想到，但柯文哲目前為止交代他很多工作，唯一沒交代的就是選立委，所以人選應該不是他。

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