人事總處同意調升國道警加給？ 內政部長：已得到正面回應

內政部長徐國勇（右）、警政署長陳家欽（左）今日赴立法院就國道員警危險加給案、計畫增購緩撞設備等報告說明。（記者劉信德攝）

2018-12-05 11:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部長徐國勇今赴立法院內政委員會備詢時指出，針對國道警察危險加給提高5061元部分，經昨日與行政院人事行政總處討論，「已經得到了正面回應」，有信心此事會往正面方向發展，近日將與人事總處人事長施能傑到國道現場視察，盼盡快讓加給定案。

徐國勇指出，昨日下午他親自率領國道警局長、警政署長一起前往人事總處，得到正面回應，最近會與施能傑約時間前往國道現場了解員警執勤情況。

施能傑隨後也表示，會正面處理此事，但他也重申，目前警察人員每月領取薪資已比一般公務員高出905元到2035元，如今若依內政部建議，讓國道警察比照刑警增加6成警勤加給，可能會產生公務人員間的衡平問題，例如同階國道員警薪水可能會比派出所所長還高一些，站在行政院立場，還是希望多考量，並且要從教育訓練等其他方向齊頭並進。

對於徐國勇與施能傑表示近日將「約時間」到國道視察，民進黨立委張宏陸質詢時批評人事總處做事態度太不積極，「假日也可以去，半夜也可以去」，希望施能加速處理；對此施僅表示：「我晚上通常沒有什麼事。」

另外，無黨籍立委趙正宇今提到，目前LINE上瘋傳一則消息，稱日前不幸殉職的實習國道員警無法比照現職人員撫卹，希望警政署提出說明。

警政署長陳家欽表示，警方對此要嚴正澄清，該名實習生就是比照現職人員撫卹，此外目前警方已規劃購置巡邏車並改裝成具有防撞功能，希望藉此減少意外發生。

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