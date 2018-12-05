台青年在聯合國會議上自稱「中國台灣」交大教授當場爆氣

第24屆聯合國氣候變遷大會在波蘭舉行，有台灣青年在會議上發言自稱來自「中國台灣」。（美聯社）

2018-12-05 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕交通大學土木系教授劉俊秀前往波蘭參加聯合國氣候變遷大會，結果竟有台灣青年在發言時，自稱來自「中國台灣」，讓劉俊秀嘆台灣人在表明自己的立場時，還要向中國效忠，「真的難過」。

交通大學土木系教授劉俊秀今在臉書PO文，述說自己在波蘭卡托維茲參加第24屆聯合國氣候變遷大會（COP24）的經歷，其中在中國場的部分，中國代表推廣將竹子種植到東南亞、非洲、南美洲等地區，還有以大興安嶺為例的森林復育問題。

劉俊秀立刻提出質疑，他以台灣環境保護聯盟成員名義發言，認為竹子是經濟作物，推廣到第三世界的國家，恐造成當地把原生林砍掉，開始種植竹子，而森林復育問題，則應讓自然界自行恢復，而不是人工造林。

不料突然有一位年輕人發言，說自己來自「中國台灣」，還稱讚大興安嶺林場「整理的非常好」，此番言論令劉俊秀當場發火，質問他說：「你用中國台灣的身份來發言，你大概就是到中國念書的學生吧」，另外，也批評所謂的「整理」論，認為原始森林基本上除了生態旅遊的步道以外，其他的地方都不應該整理。

主持人僅回應會重視劉俊秀的問題，劉俊秀強調真正讓他動怒的原因是，「台灣的小孩到中國念書。居然在台灣人自己表明自己的立場的時候。還要趕快向中國表忠，真是難過！」

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