核廢料問題未解 環團反對核電延役、重啟方案

民進黨立委陳曼麗（右二）與環保團體召開「核一廠1號機已到期，北海岸未爆彈難拆除」記者會，會中表示，反對任何核電廠延役和重啟。（記者王藝菘攝）

2018-12-05 11:36

〔記者謝君臨／台北報導〕核一廠1號機今將走入歷史，如何安全下莊成難題，民進黨立委陳曼麗今與環團召開記者會，提及核廢料處理問題，至今仍未有解答，如果一昧只想用核電，這是不負責的；綠色消費者基金會秘書長方儉則說，核一廠1號機設置的乾式貯存槽位址危險，應將它移至鄰近的安全區域，這是百害權其輕的唯一解方。

陳曼麗今與台灣環境保護聯盟、北海岸反核行動聯盟、綠色消費者基金會等團體召開「核一廠1號機已到期，北海岸未爆彈難拆除」記者會，提及核電廠除役後仍須面臨無解的核廢料問題，反對任何核電廠延役、重啟，堅定非核家園腳步。

陳曼麗表示，核一廠1號機將走入歷史，面臨困難的安全下莊問題，核廢料放在哪裡？很多人都反對，台灣有人說要核電廠，但卻不告訴大家核廢料怎麼處理，「你要它吃東西，但又不讓它拉屎」，核廢料可能要幾萬年才能解除它對人類的危害，如果不知道此問題，僅一昧地想「我就是喜歡核電廠」，這是不負責任。

台灣環境保護聯盟會長劉志堅說，尊重公投結果，但不應僅以一次公投結果就調整、變動非核家園的重大政策；3座核電廠的運轉，至今產生約2萬束用過的核燃料棒，已塞滿核廢料貯存池，無法處理，台灣地狹人稠，完全沒有使用核能的條件，反對任何核電廠延役、重啟的方案。

台灣環境保護聯盟會長創會會長施信民指出，「以核養綠」公投通過後，將廢除電業法中核電設施應於2025年以前全部停止運轉條文，但這不應被解釋為「核電設備一定要運轉，或一定要有核電設備運轉」，擁核者雖提出核電延役和重啟核四主張，但政府仍因依環境基本法規定，逐步達成非核家園目標。

方儉則說，以核養綠公投非常天真，不了解我們現在的處境有多危險，高量致命的「鈽」，仍會發生滅島的核災，當初日本福島核災本來打算撤退250公里，幸好後來救回來，如果北海岸發生核災，以我們的核廢料束，可能要撤到1000公里，搞不好中國上海都要撤，看風怎麼吹。

方儉表示，核一廠斥資數億元，設置了一個非常危險的乾式貯存場，連最基本的土石流問題都未能避免，且連國際核廢料處理標準的「可回復性」也做不到，他建議，核一廠不再商轉後，輔助設備就可拆除，作為高階核廢料的貯存用地，這樣暫時存放20、30年，相對較安全，這是百害權其輕的唯一解方。

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