年改釋憲 邱國正：蒐集意見工作未停過

2018-12-05 11:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕38名在野黨立委對於年金改革連署申請釋憲，司法院大法官舉行憲法法庭說明會，討論氣氛熱烈。對此，退輔會主委邱國正表示，退輔會蒐集榮民意見的工作沒有停過，年改前後都有保持聯絡，並向各地榮服處宣導，並把相關問題作出「Q&A」，對於釋憲結果，退輔會沒有意見，會配合執行。

對於昨日會議關心的議題，邱國正說，大概可分為3類，分別為制度方面、法規方面、執行方面。法規跟制度要靠司法院解釋說明，法規行之多年，之後該改、該調整之處，會逐步做修改，執行面就是多接觸、多溝通。

國民黨立委李彥秀質詢時，則引述蔡英文總統請辭民進黨主席時的公開信內容：「在我們推動改革的同時，我們沒有給予受影響的人足夠的撫慰。我們在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上。」李彥秀隨後詢問，部分改革工作、政策推動與退輔會有關，邱國正是否同意蔡的說法？

邱國正表示，軍人年金改革，的確感覺很多地方做得不夠，還是有人宣洩不滿，他曾說過，如果有人不滿，「我也會不滿」。

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