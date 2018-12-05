各縣市籌組「倫友會」相挺？朱低調：卸任再報告動向

傳出朱立倫為布局2020對於外傳各縣市籌組「朱立倫之友會」，朱立倫說，感謝大家支持，卸任後再跟大家報告未來動向。（記者翁聿煌攝）

2018-12-05 11:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕藍營在2018九合一選舉順利保住新北市，新北市長朱立倫動向備受關切，傳出朱立倫為布局2020，其人馬在各縣市籌組「朱立倫之友會」，朱立倫今天表示，謝謝大家支持，什麼「朱立倫後援會」、「朱立倫校友會」或者是什麼「阿倫之友會」都有，他珍惜在12月25日卸任前，剩不到3週時間，會做好市長工作，未來動向會在12月25日以後再跟大家報告。

朱立倫今天上午參加石碇區永定橋復健工程開工動土典禮，石碇區鄉親出席踴躍，把握最後與朱市長相處機會、合影留念，也有人高喊「選總統、選總統！」朱立倫笑說「謝謝大家！」

朱立倫再次對「以核養綠」表態，他指出，新北市面對核能的態度理性專業，兩個要件從沒有改變，第一個核安最重要，沒有核安就不能使用核能，不管是核電廠，不管是核廢料都一樣；第二個就是核廢必須要有去處，妥適處理，包括最終處置場。

所以不管是核電廠或者是最近大家在討論的核一的乾式貯存，新北市從來沒有反對過乾式貯存，但必須要按圖施工，因為不管是政府公營單位或者是民間機構，都要按照法令按圖施工；第二個核一廠不能是最終處置場，台電的環評計畫不可以是空白的。

第三個就是學者專家在關心，為什麼暫存區要用室外不用室內，因為暫貯不是放4個月、不是放40個月，而是放40年，所以安全很重要。

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