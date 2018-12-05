阿扁談韓國瑜 等著看高雄如何變全台首富

2018-12-05 11:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁今透過臉書指出，選舉時支票可隨便開，但選後大家會檢驗當選人政見是否能兌現﹖不是隨便說說﹗他當過台北市長，知道那些能做、那些不能做，他對愛情摩天輪、旗津設賭場都有期待，何況是市民朋友，韓國瑜要讓高雄成台灣首富，大家就等等看。

陳水扁進一步提及，自己還不打算北漂，因為還沒準備好，他還想享受愛情摩天輪的情趣，也要等待到旗津賭場試試手氣﹔他呼籲準高雄市長韓國瑜把「全台首富」指標說清楚，是市民平均薪資所得第一、或每人可支配所得第一？

陳水扁分析，選舉支票開最多的是前總統馬英九，馬在2008年電視辯論時提出633目標，並說如果沒達成，薪水要捐一半，但633已跳票，馬也卸任也「皮皮」，薪水沒有捐一半，又能拿馬怎樣？

阿扁強調自己清楚政黨政治，勝者為王、敗者為寇，他年紀和韓國瑜沒差幾歲，他不是生氣、是「驚惶」，因他沒忘記20多年前韓國瑜在立法院從背後打他、導致他住院之事，他可以原諒，可是那種驚惶至今還在，現在韓是市長，如果他每天去運動，會不會有人認為市長以前可以打他、市民為何不可，並從他背後打他？

阿扁問，如果他去參加韓國瑜就職典禮，現場那麼多人，韓能保護他嗎？

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