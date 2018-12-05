丁守中兩度打臉郝龍斌？ 郝辦回應：非事實

周刊報導，國民黨副主席郝龍斌曾經兩度力勸丁守中，制止選委會在投票結束前開票，但丁守中認為「不會輸」而忽視建言。（資料照）

2018-12-05 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中以3千多票落敗，目前申請驗票中，周刊報導，國民黨副主席郝龍斌曾經兩度力勸丁守中，制止選委會在投票結束前開票，但丁守中認為「不會輸」而忽視建言。郝龍斌辦公室發言人游淑慧今天表示，媒體所謂的打臉說，並非事實描述。

《周刊王》報導引述知情人士透露，九合一選舉投票當天，郝龍斌曾經致電給丁守中，告知可能會有邊開票、邊投票的情形發生，要求丁守中向中選會呼籲，但丁守中認為自己不會輸而沒在第一時間當機立斷。

綜合媒體報導，郝龍斌辦公室發言人、北市議員當選人游淑慧指出，郝龍斌當天的確有預期到可能的開票亂象，分別致電給丁守中和曾銘宗，兩人都認同立即處理應變，媒體所謂打臉說，並非事實描述，但很遺憾也更要譴責。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/