被點名進台中、高雄小內閣 神カ女超人：目標是立委連任

南投縣立委許淑華在準高雄市長韓國瑜造勢晚會中，以「性感神カ女超人」裝扮出場，成功炒熱會場氣氛。（資料照，記者謝介裕翻攝）

2018-12-05 10:58

〔記者謝介裕／南投報導〕九合一大選後，國民黨重拾台中、高雄2都執政權，目前2都市長也都積極尋覓合適的小內閣人選，有網友點名助選最賣力，且才貌雙全的南投縣立委許淑華，不過，今日許淑華回應表示，她只是善盡輔選職責，且輔選也不是為了當官，不管2都市長是否有意邀她入閣，她都會婉拒，因為尋求下屆立委連任，才是她首要目標。

在政壇素有「漂亮寶貝」之稱的立委許淑華，去年藍綠兩黨在立法院審查前瞻預算，彼此互不相讓之際，許淑華突然甩了民進黨立委邱議瑩一巴掌，結果這驚天一掌也被網友冠上「神力女超人」封號。

此次大選，許淑華一人身兼準高雄市長韓國瑜及準台中市長盧秀燕2人競選總部的發言人，輔選責任及壓力之大，不言而喻，尤其進入決戰最後的2個月，她因南投、台中、高雄等3地往返趕場造勢，每天睡眠時間往往只有5、6小時，可說比她自己參選還累，但她說，一切辛苦都是值得的。

最近2都新市長均忙著籌組小內閣，其中，韓國瑜因宣布涉及吸金案的林國權擔任高雄市府原民會主委，引發軒然大波，最後林對外宣布放棄接任才止血，讓網友不斷點名許淑華才是最佳的副市長人選之一，因為韓國瑜競選期間，許淑華主持選前之夜等多場造勢晚會中，還特地扮成性感神力女超人，出色的外型、火辣的身材，不但成功炒熱會場氣氛，也將藍軍氣勢帶到最高點。

不過，許淑華表示，她身為立委，輔選黨內候選人原本就是她的職責，她不敢居功，更不是為了官位輔選，因此，不管是高雄或台中市政府，她都不會入閣，更何況，她不會忘了與南投縣民的約定，一定會將立委做好、做滿，進而朝連任目標打拚。

許淑華來自政治世家，26歲當選南投縣議員，之後轉戰南投市長，並在市長連任2屆後，順利選上立委，迄今仍是選舉不敗之身，下屆立委選舉能否連任也成為各界關注的焦點。

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