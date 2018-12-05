核電延役？重啟核四？ 綠委籲侯友宜表態

立委羅致政與新北市議員舉行「核電公投過關 新北市民承擔？！」記者會。（記者劉信德攝）

2018-12-05 10:42

〔記者謝君臨／台北報導〕核一廠一號機今除役，但相關問題陸續浮現，民進黨立委羅致政今偕同新北市議員召開記者會，詢問準新北市長侯友宜，核一廠一號機是否真能除役？支不支持修法延役核電？對於重啟核四的態度？呼籲侯上任後就不應迴避問題，並強調民進黨尊重公投結果，但對於非核家園的目標仍不變。

羅致政今偕同新北市議員李坤城、鄭宇恩、黃俊哲、鍾宏仁、廖宜琨、林銘仁等人，召開「核電公投過關 新北市民承擔？」記者會，會中除了要求侯友宜對核電、核安問題表態，並再次重申綠營非核家園立場。

羅致政表示，核一、二、四都在新北市，未來新北市長有責任根據公投結果，提出相關作法，今天是核一廠一號機除役日，二號機則在明年7月，但是否能真正除役？他得知消息，指國民黨對於修法延役核電似有蠢動，對此他們反對。

羅致政指出，台灣目前的發電量以火力為最大宗，包括燃氣、燃煤、燃油約佔了九成比例，但公投結果支持逐年降低火力發電，準台中市長盧秀燕曾說「中電不北送」，未來如果新北市缺電如何因應？核電變成最有可能立即取代，這部分衍生核二、三是否延役，以及核四是否重啟等問題，侯友宜需明確表態。

李坤城則說，朱立倫、侯友宜顯然還沒準備好，核電除役後燃料棒需往外移，但新北市政府並未做好準備，如果不發給乾式貯存槽執照，燃料棒放核一廠難道會比較安全？此外，只要修改核管法，核電都有可能延役，請問朱、侯對此是支持或反對？強調事關新北市民安全，準新北市長侯友宜應表態。

鄭宇恩強調，「沒有核安，就沒有核電」，這是過度樂觀的想法，你們不是上帝之手，所有天然災害不是可以操作的，這是假議題，「明天先到還是核災先到沒人知道」，安全的唯一途徑就是讓非核家園儘快實現，希望新北市在意居民安全。

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