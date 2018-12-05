核一1號機今「假除役」 經部：新北卡關「我們沒辦法做」

核一廠1號機今（5日）除役，但由於新北市政府不發室外乾式貯存場的水土保持執照，1號機僅「形式」除役。（資料照）

2018-12-05 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕核一廠1號機今（5日）除役，由於新北市政府不發室外乾式貯存場的水土保持執照，1號機僅「形式」除役，燃料棒仍放置在爐心，經濟部次長表示，新北市政府的水保執照尚未核定，「我們就沒辦法做」。

綜合媒體報導，經濟部次長龔明鑫今受訪時表示，核廢料處理有3大步驟，依序為水質冷卻、移到乾式儲存空間、最終儲存；先將燃料棒在水池冷卻，接著將冷卻到一定程度的燃料棒裝進隔絕桶內，置於在室外乾貯，最後深埋到地下深處的最後儲存。

儘管室外乾貯場5年前已完工，但卡關在新北市府，新北市府要求最終場址「選定」才同意啟用；龔明鑫指出，新北市政府的水保執照尚未核定，「我們就沒辦法做」。

龔明鑫強調，現僅是「形式」上運轉到期，能將燃料棒從爐心移至室外乾式儲存空間，才能進入「實質」除役階段。

若燃料棒移出拖到2期室內乾貯或集中式貯存完工，原規劃的25年除役進度也將因此延宕；依台電推估，整體除役完成至少將延遲6到14年，且額外維護費得多花114億元或266億元。

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