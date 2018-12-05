國有地亂蓋酒店還拿執照 黃國昌：高雄市政府在睡覺？

時力立委黃國昌（中）與高雄市議員當選人黃捷、林于凱召開爆料記者會。（記者陳昀攝）

2018-12-05 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量昨（4）日召開記者會，爆料台糖位於高雄鳳山的土地遭違法轉租，之後高雄市政府發聲明稿澄清，稱該土地屬未徵收的公共設施保留地，依規定可申請臨時建築使用。而此說法卻遭立委黃國昌打臉，高雄市政府竟然發「室內桌球館」的使用執照給KTV跟酒店，「請問高雄市政府過去是在睡覺嗎？」

據高雄市政府工務局的聲明稿指出，該土地使用分區為機關用地，屬未徵收的公共設施保留地，依都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法規定，公共設施保留地可以申請臨時建築使用。而該建物起造人是依臨時建築使用辦法第4條的規定，申請興建地上一層用途為室內桌球館及販賣部建築物，原高雄縣政府依法核發建築執照，並無違誤。

工務局表示，該建築物目前作為經營KTV酒店、夾娃娃機店、火鍋店等使用，已涉及違反都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法第4條的規定，將發文通知建築物使用人及所有權人改善，並會發文給台糖公司，要求台糖公司督促承租人改善。

對此，黃國昌於臉書發文痛斥這是一份「非常可笑的聲明」，因為若當初承租人是以興建「臨時攤販集中場」為名義來申請承租，且台糖也是以此為目的而同意。為何當初高雄縣政府發的使用執照是「室內桌球館」，這明顯是「掛羊頭賣狗肉」，「為何還能厚顏背書聲稱一切合法？」

再者，該地違法作為KTV酒店等使用的事實已存在許久，「請問高雄市政府過去是在睡覺嗎？」，質疑為何市政府長久縱容不依法處理，「到底誰在背後撐腰？」

黃國昌說，更離譜的是，取得那塊公有土地後，既未蓋過臨時攤販集中場，也沒什麼桌球館，完全就是拿來違法轉租牟利，台糖與高雄縣政府、高雄市政府，過去完全視而不見，「裝做今天才發現，太可笑了吧！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/